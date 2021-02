Bekende youtuber (34) beschuldigd van veroorzaken beursgekte: ‘Dit is belachelijk’

Het aandeel GameStop, dat door veel kenners weinig waarde meer werd toegedicht, steeg in januari in slechts twee weken tijd met ruim 2400 procent. Dat gebeurde nadat gebruikers op internetforum Reddit elkaar hadden aangemoedigd flink te investeren in aandelen of opties van het bedrijf. Zo wilden veel forumleden enkele grote beleggingsfondsen dwarszitten die speculeerden op een koersdaling.

Financiële toezichthouders onderzoeken nu of bij deze explosieve stijging sprake is geweest van koersmanipulatie. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er opzettelijk valse geruchten werden verspreid om aandelen met winst te kunnen verkopen. Ook willen de toezichthouders kijken in hoeverre de Amerikaan Keith Gill regels heeft overtreden met het oog op zijn vorige baan als financieel adviseur bij een verzekeringsmaatschappij in Boston.

‘Ik ben altijd duidelijk geweest’

De 34-jarige Keith Gill, het uithangbord van het Reddit-platform WallStreetBets, groeide in januari uit tot een cultheld vanwege zijn gepassioneerde video's over zijn investeringen in GameStop. In een urenlange livestream vierde hij samen met honderdduizenden fans de exploderende koers, die hem vele miljoenen opleverde. Een groep aanklagers vermoedt dat de Amerikaan zijn volgers heeft opgejut, maar Gill stelt dat hij slechts op basis van openbare informatie zijn visie ‘met een kleine aanhang’ deelde. Van een oproep tot manipulatie was helemaal geen sprake, meent hij.

‘Het idee dat ik sociale media heb gebruikt om GameStop-aandelen te promoten bij investeerders, is belachelijk. Ik ben altijd duidelijk geweest dat mijn kanaal uitsluitend voor educatieve doeleinden bedoeld is en dat mijn agressieve stijl van beleggen waarschijnlijk niet geschikt is voor de meeste mensen die naar het kanaal kijken’, verklaart hij. Gill presenteert zichzelf als een amateurinvesteerder die in september 2019 voor het eerst begon te handelen, maar volgens de aanklacht zou hij eigenlijk een geregistreerd effectenmakelaar en een erkend financieel analist zijn die de markt doelbewust probeerde te manipuleren om zelf winst te maken.

‘Gills bedrieglijke en manipulatieve gedrag was niet alleen in strijd met tal van branchevoorschriften en -regels, maar ook met verschillende effectenwetten, door de integriteit van de markt voor GameStop-aandelen te ondermijnen’, valt te lezen in de aanklacht. ‘Om amateurhandelaren te motiveren, presenteerde Gill zichzelf als een soort Robin Hood en typeerde hij effectenprofessionals als schurken. Gill is echter geen amateur. Hij werkte jarenlang als professional in de investerings- en financiële sector.’

Commissie

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat Gill en andere hoofdrolspelers vandaag ondervragen rond de opmerkelijke stijging van de aandelen van GameStop en een aantal andere fondsen. Ook de medeoprichter van Reddit, topmannen van verschillende beleggingsfondsen en de leider van beursbemiddelaar Robinhood worden gehoord.

Daarbij is naar verluidt een dagvaarding uitgegaan om informatie te krijgen van Robinhood. Ook willen de aanklagers informatie verkrijgen van verschillende socialemediabedrijven. Volgens The Wall Street Journal onderzoekt ook de Amerikaanse toezichthouder voor grondstoffenhandel de berichtenstroom over beurshandel op Reddit. Dit wegens een opvallende stijging van de zilverprijzen, die gepaard ging met berichtjes op de site over de handel in het edelmetaal.

