Beheerder criminele marktplaats AlphaBay moet 11 jaar naar gevangenis

AlphaBay zat op het dark web, het afgeschermde deel van het internet. Gebruikers konden er handelen in onder meer wapens, drugs en gestolen persoonsgegevens. De markt werd in 2017 uit de lucht gehaald. Op 5 juli van dat jaar deed de Thaise politie een inval in het huis in Bangkok van de oprichter, een 26-jarige Canadees. Die had zijn laptop op dat moment onversleuteld openstaan, zodat rechercheurs wachtwoorden voor de site en de servers in handen kregen. Een paar dagen later pleegde de Canadees in zijn cel zelfmoord.