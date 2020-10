‘Batterij iPhone 12 loopt 20 procent sneller leeg bij gebruik 5G’

Daarmee doen de telefoons het minder goed dan vergelijkbare Android-toestellen, aldus Tom's Guide. De kans bestaat dat die test in de Benelux anders uit zou vallen. Het is onbekend of de site de test heeft gedraaid op de lage 600MHz-frequentie of de hogere 2,5GHz-frequentie van het 5G-netwerk van de Amerikaanse tak van T-Mobile. Een hogere frequentie kan een minder bereik betekenen, waarbij de telefoon meer van de accu vraagt om de internetverbinding in stand te houden. In de Benelux werken 5G-netwerken alleen op lage frequenties, tot in ieder geval 2022.