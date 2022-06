Bang voor het 'blauwe scherm des doods'? Zo los je het op

Vroeg of laat overkomt het iedereen met een Windows-pc: een blauw scherm verschijnt met de melding dat er een probleem is met je computer. Dit ‘Blue Screen of Death’ komt altijd ongelegen. Zo los je het op.

Wanneer je het blauwe scherm met de grote droevige emoticon ziet, weet je hoe laat het is. Er is een probleem met je computer, waardoor deze zichzelf uitschakelt. In veel gevallen is het probleem verholpen als de pc opnieuw wordt gestart, maar soms is een grotere complicatie de boosdoener en keert het blauwe scherm steeds weer terug.

Begin met de foutcode

Het achterhalen van het probleem is geen gemakkelijke klus. Het kan zowel om problemen met de software als met de hardware van je computer gaan. Gelukkig toont het blauwe scherm vaak een foutcode om je op weg te helpen.

Om je zoektocht naar een oplossing voor het terugkerende blauwe scherm te starten, kun je de foutcode invoeren in de zoekbalk van Google. Je bent waarschijnlijk niet de enige die last heeft (gehad) van hetzelfde probleem. Mogelijk is er al informatie over de oorzaak van de crash te vinden op fora of op een van de hulppagina’s van Microsoft.

Blauw scherm oplossen

Als het zoeken naar de betekenis van een mysterieuze foutcode je niet wijzer maakt, zijn er gelukkig ook andere opties. Als je een blauw scherm krijgt, wordt je pc automatisch opnieuw opgestart. Het kan echter helpen om dit nogmaals te doen, maar dan zonder aangesloten randapparatuur. Zet de pc uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal vervolgens alle usb-aansluitingen los: muis en toetsenbord, externe harde schijf, usb-stick, webcam, enzovoort. Zet je pc vervolgens weer aan.

Update je software

Is het probleem nog steeds aanwezig? Ga na of je besturingssysteem en drivers up-to-date zijn. Mogelijk hebben de drivers van je grafische kaart of processor een nieuwe update nodig, maar het is ook mogelijk dat je over een verouderde Windows-versie beschikt. Zelfs als je pc het nieuwe Windows 11 niet trekt, is het belangrijk om nog wel nieuwe Windows 10-updates te installeren.

Hoe kom je erachter of je drivers up-to-date zijn? Ga naar ‘Apparaatbeheer’ op je pc, selecteer je grafische kaart, processor of ram-geheugen en klik op de rechtermuisknop. Kies vervolgens voor ‘Stuurprogramma bijwerken’. Als er geen nieuwe driver gevonden wordt, kun je naar de website van de fabrikant van het onderdeel gaan en daar de nieuwste drivers vinden.

Sommige fabrikanten bieden eigen software aan om de drivers up-to-date te houden. Door deze software te downloaden worden je drivers automatisch vernieuwd of kun je ze in elk geval makkelijk downloaden en installeren op een gewenst moment.

Installeer Windows opnieuw

Het oogt misschien als een wat drastische maatregel, maar een verse installatie van Windows 10 of 11 kan zomaar eens de oplossing zijn. Type ‘Deze pc opnieuw instellen’ in bij de zoekbalk van Windows. Ga vervolgens naar ‘Aan de slag’. Je kunt ervoor kiezen om je bestanden te behouden, maar het is vaak beter om alles te wissen. Vergeet niet om eerst een back-up te maken van de bestanden die je wilt behouden!

Als je het besturingssysteem opnieuw installeert, raak je ook je instellingen en software kwijt. Office, Google Chrome, Spotify en andere programma’s moet je dus opnieuw downloaden en instellen na de nieuwe installatie. Voor je deze programma’s opnieuw installeert, is het handig om eerst uit te zoeken of het blauwe scherm nog steeds verschijnt.

Controleer je hardware

Word je na de herinstallatie van Windows nog steeds geteisterd door het blauwe scherm des doods? Nu wordt het probleem serieus en helaas een stuk lastiger. Waarschijnlijk heb je namelijk met een hardwareprobleem te maken.

Maar voordat we opzoek gaan naar een schroevendraaier, kun je eerst wat zaken op de computer controleren. Open ‘Deze computer’ om de harde schijf waar Windows op staat te controleren. Ga naar de lokale schijf (C:) en open ‘Eigenschappen’. Ga naar ‘Extra’ en druk op ‘Controleren’. Om je ram-geheugen te controleren, zoek je op ‘Windows geheugencontrole’. Kies vervolgens ‘Nu opnieuw opstarten en zoeken naar problemen’.

Opsturen voor reparatie

Heb je alle stappen uit dit artikel doorlopen, maar is het blauwe scherm nog niet verholpen? Dan gaat er waarschijnlijk een specifieker probleem achter schuil. Als je zelf verstand van zaken hebt, is dit het moment om de schroevendraaier te pakken. Maar doe dit alleen als je heel zeker weet wat je doet.

Waarschijnlijk is het veiliger om contact op te nemen met de fabrikant of winkel waar je de pc hebt gekocht. Mogelijk heb je nog garantie en kan je pc gerepareerd (of vervangen) worden. Als je pc al wat ouder is en dus buiten de garantie valt, kun je - afhankelijk van de ernst van het probleem - nagaan of een reparatie nog de moeite waard is.

