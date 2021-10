Bang dat je slecht slaapt in de wintertijd? Deze gadgets helpen

Grootscha­li­ge bitcoin­frau­de door heel Europa, drie arresta­ties in Nederland

In een onderzoek naar grootschalige, internationale bitcoinfraude zijn onlangs in Nederland drie arrestaties verricht. De verdachten zouden deel uitmaken van een Europese criminele organisatie. Bij de aanhoudingen zijn diverse exclusieve luxe horloges en zogenoemde wallets met daarin cryptomunten in beslag genomen. Ook in België zijn twee personen aangehouden.

