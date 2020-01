Apple stopte met plannen voor encryptie in iCloud na gesprekken met FBI

Apple heeft de plannen om bestanden in iCloud met encryptie te versleutelen in de ijskast gezet. De techreus neemt het besluit na klachten van de FBI. Apple had plannen om de versleuteling door te voeren, maar zette die stop nadat het met de politiedienst in gesprek was geweest.

Dat vertellen zes betrokken bronnen tegen Reuters. Apple biedt ook nu nog niet de mogelijkheid om een complete backup van een iPhone of iPad op te slaan in iCloud, ook niet via een opt-in. Gebruikers hebben zelf ook geen mogelijkheid hun backup los te versleutelen. Apple zette de plannen stop en misschien was dat onder druk van de FBI, zeggen de bronnen tegen Reuters. Twee jaar geleden liet Apple aan de FBI weten dat het eind-tot-eind-versleuteling wilde toevoegen aan de telefoonbackups. Dat zou met name bedoeld zijn om hacks van iCloud-accounts tegen te gaan. Een jaar later zou Apple het plan voor encryptie hebben stopgezet.

Reuters kon niet bevestigen waarom dat gebeurde, en of de FBI daar direct invloed op had. Volgens één van de bronnen van Reuters nam ‘de juridische afdeling’ de beslissing. Een andere bron zegt echter dat het stoppen mogelijk kwam omdat Apple bang was dat andere gebruikers hun data zouden kwijtraken. Met de encryptie kan ook Apple niet meer bij een versleutelde backup. Het niet invoeren van de encryptie schoot bij tien experts -die op dat moment werkten aan het project- in het verkeerde keelgat. Zij stopten met hun werkzaamheden.