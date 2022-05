Apple schrapt feestelijke première na bloedbad op basisschool VS

Hoe ‘printbaar’ is de toekomst? ‘Een paprika print je niet, die teel je’

Een paprika uit de 3D-printer, metalen gereedschap gevormd uit poeder, een geprinte medicijnpil of - ja echt, in Meerhoven staat er een - een geprint betonnen huis. De 3D-printer lijkt het antwoord op alles, maar is dat ook zo? Hoe ‘printbaar’ is de toekomst? Drie deskundigen aan het woord.

2 mei