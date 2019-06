Apple Pay nu beschikbaar voor ING-klanten met iPhone

ING-klanten kunnen vanaf vandaag betalen met hun iPhone via Apple Pay. De bank had de betaaldienst al enige tijd geleden aangekondigd, maar nu kunnen klanten er dus echt gebruik van maken. Toevoegen van de ING-betaalpas gebeurt via de Wallet-app van Apple of via de ING-app.

Na activatie kunnen klanten met hun telefoon betalen bij elke winkel of service die contactloos betalen ondersteunt. Bankpassen zijn dus in theorie niet meer nodig.

Apple Pay is makkelijk in te stellen via de ING-app of de Wallet-app van Apple. Ga naar de Wallet, druk op het plusje en selecteer ING. Daarna koppel je jouw ING-rekening aan je telefoon. Apple Pay werkt op elke iPhone vanaf de iPhone SE. Op de Apple X, XS en XR is het mogelijk om FaceID te gebruiken bij elke betaling.



Hoe het in de praktijk werkt? Druk twee keer op de vergrendelknop van je iPhone, kijk naar het scherm of gebruik de vingerafdrukscanner en houd de telefoon boven het pinapparaat. Een pincode invoeren is niet meer nodig, zelfs niet bij bedragen boven de 25 euro.

Voorwaarden

Het was al langer duidelijk dat ING zou beginnen met het aanbieden van Apple Pay. De voorwaarden voor de betaaldienst van Apple gingen al op 1 juni in en de app van de bank was al geschikt gemaakt.

Vooralsnog is ING de enige Nederlandse bank die Apple Pay ondersteunt. Het is voor klanten van bunq al langer mogelijk om Apple Pay via een work-around te gebruiken. Sinds eind vorig jaar is Apple Pay in België beschikbaar bij de bank BNP Paribas Fortis. Nederland was een van de laatste West-Europese landen waar Apple Pay nog moest verschijnen.