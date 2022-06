Apple past betaalmethode datingapps aan en voorkomt nieuwe miljoenenboete

Elon Musk pauzeert overname Twitter vanwege nepac­counts, maar wil het nog wel kopen

De Amerikaanse miljardair Elon Musk heeft de overname van Twitter tijdelijk gepauzeerd, maar wil het socialemediabedrijf nog wel steeds kopen. Dat zegt hij in een reeks tweets. Musk verwees naar een bericht over het aantal spamaccounts bij de dienst. Hij wil daar meer duidelijkheid over.

13 mei