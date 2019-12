Apple MacBook Pro 16" review: Meer MacBook voor minder

ReviewAls er een laptop is die de gemoederen kan laten oplopen, dan is het wel de MacBook Pro van Apple. In 2016 was er reden genoeg voor discussie, want Apple had het ontwerp van zijn duurste laptop behoorlijk aangepast. Niet iedereen was even blij met die wijzigingen en vooral het nieuwe toetsenbord kwam Apple op behoorlijk veel kritiek te staan, niet in de laatste plaats omdat het toetsmechanisme gevoelig was voor stof en vuil, waardoor toetsen konden blijven hangen.

Een deel van die wijzigingen is teruggedraaid - en een deel niet. Het nieuwe 16"-model dat de fabrikant onlangs aankondigde, heeft een nieuw toetsenbord, met andere indeling en zoals de naam al aangeeft een groter 16"-scherm.

Uiterlijk

Om te beginnen is de behuizing ‘vernieuwd’, die moest immers ruimte bieden aan het 16"-scherm. Je moet wel goed kijken om de verschillen te zien. De koelsleuven aan de zijkanten zijn iets langer en het gedeelte van de behuizing naast het toetsenbord is iets breder, maar verder lijkt de behuizing sprekend op dat van het 15,4"-model. Dat is we geen probleem, want de laptop voelt stevig aan en is netjes afgewerkt. Het scharnier zorgt ervoor dat je het scherm met een vinger kunt openen, maar wiebelt toch niet en het dichtklappen gaat mooi gedempt.

Het 2016-model van de MacBook Pro introduceerde Apples ‘butterfly’-toetsenbord. Door een andere techniek neemt het toetsenbord erg weinig ruimte in beslag. Dat betekent ook dat de knoppen erg weinig afstand moeten afleggen en het toetsenbord wat ons betreft niet prettig tikt. Er zijn echter genoeg mensen die de vlinderknoppen wel fijn vinden werken.

Of je het wel of niet lekker vindt typen, het nieuwe toetsenbordmechanisme bleek problemen met zich mee te brengen en dat ging zo ver dat gebruikers de fabrikant aanklaagden, omdat er gemakkelijk vuil tussen de toets en de behuizing kwam, waardoor de toetsen vast bleven zitten. Een extra plastic laagje kon de problemen niet oplossen.

Tijd voor iets nieuws dus, of eigenlijk iets ouds, want met de 16" MacBook Pro komt het toetsenbord met scissor-switches weer terug. Apple noemt het, net als bij de desktop, een magic keyboard. Dat is een mooie naam voor een doodgewoon laptoptoetsenbord. Het is een groot verschil (en wat ons betreft een verbetering) met het butterfly-toetsenbord, maar verwacht niet dat dat betekent dat de ervaring ‘magisch’ is.

Apple MacBook Pro 16"

Scherm en accu

Sinds Apple de naam ‘retina’ op zijn schermen plakt, heeft de fabrikant laten zien dat het beeld belangrijk vindt en ook bij dit nieuwe 16"-paneel hangt de retina-naam er weer aan. Ten opzichte van het vorige 15,4"-model is het paneel uiteraard groter geworden en ook de resolutie is verhoogd.

Je krijgt met de nieuwe MacBook ongeveer 8 procent meer schermoppervlak. Het verschil in scherpte zie je niet en eigenlijk is er op andere punten ook niets veranderd. Het scherm heeft volgens Apple nog steeds een hoge helderheid en ondersteuning voor het weergeven kleuren van hoge kwaliteit. Het is ook nog altijd een glanzend scherm, maar met de hoge helderheid valt goed voor reflecties te compenseren.

Doordat de behuizing van 15,4 naar 16" ging, kwam er meer ruimte beschikbaar en die heeft Apple onder andere gebruikt voor accucellen. De capaciteit van de accu gaat daarmee naar het niveau van het 2015-model. En misschien wel belangrijker; niet meer dan 100Wh (99,8), want dat is het maximum dat de meeste vliegmaatschappijen toelaten in de cabine.

Een grotere accu was ook wel nodig, want het scherm werd groter en kreeg meer pixels. Dat kost nu eenmaal meer energie. Het resultaat in onze browsetest is een accuduur van 12,5 uur en bij het kijken van een video in hoge kwaliteit is de totale accuduur een uurtje minder. Beide belastingen zijn niet zwaar voor de MacBook en als je andere taken dan simpel video kijken of browsen uitvoert, zal de accuduur ook korter uitvallen.

Opladen duurt nog geen 2,5 uur en dat is netjes; de MacBook Pro van vorig jaar is met zijn kleinere accu maar tien minuten eerder klaar. Veel laptops doen langer over opladen.

Conclusie

De opvolger van de 15,4" MacBook Pro heeft, kortom, een mooier en groter scherm, meer accucellen, meer koelcapaciteit en meer grafische snelheid, naast een toetsenbord dat vermoedelijk niet zo snel stuk gaat. Voor dat alles betaal je iets minder, want het instapmodel is honderd euro goedkoper geworden. Dat maakt het nog steeds geen goedkope laptop, zeker niet als je kiest voor meer geheugen of een grotere ssd, maar het maakt deze MacBook wel een aantrekkelijkere optie dan zijn voorganger.

+ Goed scherm

+ Lange accuduur

+ Betere koeling dan voorganger

- Kaartlezer mist

- Hoge upgradeprijzen