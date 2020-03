Apple kampt met voorraadproblemen: ‘Bijna geen reserve-iPhones meer’

Beste koop Dit zijn de beste goedkope smartpho­nes tot 250 euro

11:23 Ben je van plan een nieuwe smartphone aan te schaffen? Heb je hoge eisen maar wil je niet al te veel geld uitgeven? Dan ben je aan het juiste adres. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het budget-segment tussen de 150 en 250 euro.