Apple: Epic wil interesse in Fortnite weer aanwakkeren met App Store-aanklacht

De interesse in Fortnite is 70 procent lager dan in oktober vorig jaar, claimt Apple in de reactie op de aanklacht van Epic. Bovendien heeft Epic weinig te verliezen met de verwijdering van Fortnite uit de App Store: Apple claimt dat Epic 10 procent van de omzet uit Fortnite haalt uit iOS. ,,Epic heeft Apple herhaahdelijk verteld dat Apple ‘het kleinste stuk van de taart’ is in omzet. Alle platforms behalve Googles Android hebben een hogerere omzet per gebruiker dan iPhones, met sommige platforms als Xbox en PlayStation een volledige 70 procent en 40 procent hoger dan de iPhone.”