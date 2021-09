Amerikaanse rechter zet streep door machtspositie Apple bij aankopen in App Store

Bedrijven als Apple en Google rekenen ontwikkelaars van apps nu doorgaans 30 procent commissie op verkopen in hun appstores. Met deze uitspraak van een rechter in Californië kunnen ontwikkelaars daarop besparen, en eventueel de prijzen voor de consument naar beneden bijstellen.

Fortnite

Volgens kenners is de rechtszaak, die speelt tussen Epic en Apple, een van de belangrijkste in jaren in de Amerikaanse techwereld. Epic is de ontwikkelaar van de immens populaire game Fortnite die gespeeld wordt door zo'n 400 miljoen mensen wereldwijd.

Epic en Apple zijn in een lange juridische strijd verwikkeld, nadat Epic eenzijdig besloot een eigen betalingssysteem in zijn iPhone-app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en zette de programma’s van Epic daarom uit de App Store. De kwestie kwam eerder al voor de rechter. Een federale rechter in Oakland in de Amerikaanse staat Californië verwierp in oktober nog de eis van de spelletjesproducent om het geschrapte spel voorlopig weer op te nemen en Epic toe te staan zijn eigen betalingsoptie te gebruiken.