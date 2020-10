Amerikaanse justitie klaagt Google aan wegens machtsmisbruik

De aanklacht is de grootste die de afgelopen 20 jaar is gedaan tegen een Amerikaanse techbedrijf. Google heeft ongeveer 90 procent van de online zoekmarkt in de Verenigde Staten in handen. Eerder begon de Europese Commissie al diverse zaken over machtsmisbruik van Amerikaanse techgiganten. Maar in de VS zelf blijven die bedrijven relatief vaak buiten schot.

De zaak zal naar verwachting worden ingediend bij de federale rechtbank in Washington, D.C., en zal gaan over de vraag of Google zijn dominantie in online zoekopdrachten heeft misbruikt om de concurrentie te onderdrukken en consumenten schade te berokkenen. Google zou daarnaast miljarden dollars hebben betaald telefoonfabrikanten om ervoor te zorgen dat Google de standaardzoekmachine in browsers zou zijn. Volgens critici geeft dat de techgigant een oneerlijke voorsprong op de concurrentie.

Online advertenties

De aanklacht is onderdeel van een meervoudige aanval op Google. De Amerikaanse Justitie bereidt ook een zaak voor wegens mogelijk misbruik op de markt voor digitale advertenties. Google is ook daar zeer machtig omdat het veel van de technologie in handen heeft die wordt gebruikt om reclames op internet te kopen en te verkopen. Zo zijn duizenden bedrijven afhankelijk van de techreus.

Google kwam op dat gebied ook al in de problemen bij de Europese Unie. Die schreef een boete van 1,5 miljard euro uit voor het misbruiken van Google’s dominante positie in de online advertentiemarkt. Mocht de Amerikaanse overheid de nieuwe rechtszaak winnen, dan volgen er mogelijk grote veranderingen bij de techreus. De verwachting is dat Google zich flink zal verzetten tegen de aanklacht. Het bedrijf heeft een breed netwerk van lobbyisten en juristen en verdedigt het gebruik van zijn monopoliepositie al jaren.

