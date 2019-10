Altijd data bij de hand: waar moet je op letten bij de aanschaf van een externe harde schijf?

Een korte waarschuwing vooraf: wil je de externe harde schijf gebruiken om ál jouw data op te slaan? Dat raden we af, omdat externe harde schijven de neiging hebben sneller stuk te gaan dan bijvoorbeeld interne schijven in een laptop. We hebben het natuurlijk over jaren en niet dagen, maar het is altijd een slim idee om meerdere back-ups te hebben. Zo gaat de schijf langer mee en is jouw data veilig.

1. Mobiel of vast?

Het grote voordeel van een externe schijf ten opzichte van opslag in de cloud is dat je er veel méér data op kunt opslaan, en dat het bovendien goedkoper is. Waar clouddiensten à la Dropbox of OneDrive afklokken op een paar terabyte voordat je de echt dure abonnementen gaat nemen, loopt dat bij een externe harde schijf op tot 12 terabyte. Dat zijn 3,6 miljoen digitale foto’s, tegenover ‘slechts’ 600.000 beelden op een online opslag van 2 TB. We spreken natuurlijk over grote hoeveelheden gegevens, maar wie interesse heeft in een externe harde schijf is vaak een grootverbruiker van data, met dus waarschijnlijk ook grote hoeveelheden video-, muziek- en andere multimediabestanden.

2. Harde schijf of ssd?

Een alternatieve optie is een externe solid state drive (ssd): eigenlijk eerder een grote geheugenchip dan een mechanische schijf. Hier is de belangrijkste afweging: een ssd is sneller, verbruikt minder energie en gaat langer mee. Maar, is in de regel duurder voor dezelfde opslag (zeg maar: een veelvoud), en de maximumcapaciteit is een pak lager. Vandaag de dag vind je externe ssd’s tot ongeveer 5 terabyte opslag, bij een externe harde schijf gaat dat naar 12 TB. Vergeet ook niet de houdbaarheid van de ssd. Waar de harde schijf mechanisch is, is de ssd dat niet. Schokbestendiger dus handiger voor op pad.

3. Transfersnelheid

Laten we dan even dieper ingaan op de technische specificaties. De snelheid waarmee je externe schijf bestanden overzet van en naar je computer speelt natuurlijk een grote rol. Ons advies: koop vandaag enkel nog externe harde schijven met een USB 3.0-verbinding. Die loopt alvast een pak sneller dan de verouderde 2.0.

En dan is er de kwestie van de transfersnelheden. De meeste fabrikanten afficheren hun SATA (Serial Advanced Technology Attachment)-snelheid, ergens in de gigabytes per seconde, maar dat is een theoretisch maximum. Als je echt op de snelheid wilt letten, moet je voor het aantal rotaties per minuut (rpm) gaan. Moderne snelle harde schijven werken met zo’n 7.200 rpm. Bij externe ssd’s heb je die rotaties natuurlijk niet, maar die werken per definitie zo snel dat de transfersnelheid geen belang heeft.

4. In de broekzak

Laatste afweging: hoe groot mag het apparaat zijn? Een ssd is meestal kleiner dan een externe harde schijf, maar die laatste zijn de afgelopen jaren wel verkleind. Er zijn min of meer gestandaardiseerde varianten van 2,5 inch (6,35 cm) en 3,5 inch (ongeveer 9 cm) doorsnee. Veel fabrikanten verkopen ze ook met een draagtasje, zoals de Backup Plus Portable van Seagate. Een evergreen voor mobiel gebruik blijven de Rugged-hd’s van LaCie.

Volledig scherm Draagbaar en compact © LaCie

5. Prijs

Natuurlijk is er altijd weer die wetmatigheid die ook bij andere technologieproducten geldt: hoe beter de technische ‘specs’, hoe dieper je in je buidel moet tasten. Populaire middenmoot is momenteel de Western Digital MyBook, met 8 terabyte opslag. Voor een toestel met minder opslag en minder sterke specificaties betaal je maar een paar tientallen euro’s, als het een opslagbeest moet zijn, kan de prijs in de honderden lopen.