Almachtige Apple, Microsoft en Amazon aan de ketting: ‘Eindelijk einde aan Wilde Westen’

De regels van de zogeheten Wet op de Digitale Markten (DMA) gaan gelden voor 22 zoekmachines, sociale media, besturingssystemen en internetmarktplaatsen en andere ‘kerndiensten’ van de grote zes, van wie er vijf uit de Verenigde Staten en een uit China komen. Hun sleutelrol in de toegang tot veel diensten maakt hen bijna almachtig. Gebruikers zijn daardoor soms tot hen veroordeeld en concurrenten komen in de knel.

Heel lang is het mantra geweest ‘the winner takes it all’, zegt Dave Maasland, ceo van beveiligingsbedrijf ESET Nederland. ,,Als je de grootste werd, blééf je simpelweg de grootste, omdat veel gebruikers jouw app niet konden omzeilen.” Maasland doelt op diensten zoals Spotify, waar je vaak een account bij Google of Facebook voor nodig hebt. De nieuwe regels brengen hier mogelijk verandering in. ,,Dit gaat hopelijk leiden tot meer innovatie dan enkel populariteit en dat consumenten meer te kiezen krijgen en toch mee kunnen doen.”

Minder macht

De zogenoemde poortwachters moeten concurrenten en anderen dus de ruimte geven op hun platforms, schrijft de DMA voor. Eigen diensten en producten mogen niet meer beter worden uitgestald dan die van anderen en ‘interoperabiliteit’ moet mogelijk worden. Een WhatsApp-gebruiker zou dan bijvoorbeeld ook berichten kunnen sturen naar en ontvangen van een andere berichtendienst. Verder moeten platformgebruikers voortaan af kunnen van ongevraagde extra geïnstalleerde software.

Dit is voor de grote bedrijven slecht nieuws, omdat ze simpelweg ‘minder macht krijgen’, vertelt Peter Kager, cqo van adviesbureau ICT Recht. ,,Dat is juist de bedoeling van de DMA: meer ruimte creëren voor nieuwe en innovatieve platformen en diensten. Wat weer goed nieuws voor de consument is.” Consumenten krijgen volgens Kager meer keuzevrijheid en zijn minder afhankelijk van ‘de grote jongens’. ,,Je kan straks wellicht via WhatsApp berichten sturen naar Signal-gebruikers. Dus ja, het is slecht nieuws voor de grote techbedrijven. Zeker met boetes van 10 procent van de wereldwijde jaaromzet. En zelfs 20 procent bij herhaalde overtredingen.”

Maasland noemt het zelfs een ‘einde van een tijdperk’. ,,Je zou kunnen zeggen dat hiermee officieel het Wilde Westen van het digitale tijdperk met betrekking tot platformen stopt. Deze bedrijven moeten zich aanpassen, maar ze hebben wel gigantische budgetten om te innoveren en voor te sorteren. Dus ik zou zeggen: game on.” Voor de consument is het aan de ketting leggen van big tech ‘fantastisch nieuws’, zegt VVD-Europarlementariër en rapporteur cybersecurity Bart Groothuis. ,,Deze platforms zijn in de praktijk helaas vaak monopolisten geworden; de hockeyclub van mijn dochters staat stil zonder WhatsApp. Concurreren doen deze bedrijven door wie het best en meest data kan verzamelen van burgers: dat gaat ten koste van privacy en keuzevrijheid om ook andere apps te gebruiken is er niet.”

‘Liggen hier niet wakker van’

Aan de dominante positie van Google en Facebook komt echter geen einde. Dat voorspelt Michiel Steltman, directeur van stichting Digitale Infrastructuur Nederland, vertegenwoordiger van aanbieders van diensten in die branche. ,,Ik denk dat die bedrijven hier niet wakker van liggen. Ze zijn zo dominant, simpelweg omdat gebruikers massaal voor ze kiezen. De DMA legt ze alleen verplichtingen op zodat ze geen misbruik van hun sterke positie kunnen maken.”

De Europese Commissie spreekt van een poortwachter als een platform minstens 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft, een omzet van minstens 7,5 miljard euro en een marktwaarde van boven de 75 miljard. Wie aan die kenmerken niet voldoet, maar wel een ‘diepgewortelde en duurzame positie’ op de markt heeft, kan de titel ook toebedeeld krijgen.

Hoe nu verder?

De zes grote concerns krijgen nog een halfjaar de tijd om zich aan de nieuwe regels te gaan houden. ,,Het is nu zaak dat niet alleen apps voor burgers/consumenten onderling kunnen uitwisselen, maar dat ook ondernemers hun klantbeoordelingen van Google kunnen meenemen naar bijvoorbeeld Tripadvisor”, zegt Groothuis.

Mogelijk krijgen de poortwachters tegen die tijd al gezelschap van andere bedrijven. Samsung meldde zich eerder al uit eigen beweging bij het dagelijks bestuur van de EU en ook Booking denkt aan de kenmerken te voldoen. De commissie onderzoekt nog of Apples besturingssysteem voor de iPad moet worden toegevoegd.

De commissie bekijkt ook nog of Microsofts zoekmachine Bing en Apples iMessage het poortwachterspredicaat verdienen. Bing kan niet in de schaduw staan van grote concurrent Google, vindt Microsoft. En Apple stelt dat het niet weet hoeveel mensen iMessage gebruiken.