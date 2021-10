Albert Heijn belooft dat handscanners geen gezichtsherkenning gebruiken

De Nederland­se Maurits (27) verhuisde naar Seoul om grote gametoer­nooi­en te presente­ren

9 oktober De Nederlandse Maurits Meeusen studeerde in 2018 af als master in de rechten, maar gooide het vervolgens over een compleet andere boeg. Inmiddels woont hij in Seoul en verzorgt hij het commentaar bij League of Legends-wedstrijden met tienduizenden kijkers.