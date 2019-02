Akkoord over auteursrecht EU: grote platforms moeten betalen voor nieuws

Internetbedrijven moeten materiaal waarvoor geen toestemming of licentie is verleend via een speciaal filter verwijderen.

Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie na maandenlange onderhandelingen over wetsaanpassingen van het auteursrecht aan het digitale tijdperk in Straatsburg overeengekomen. De deal moet nog formeel worden goedgekeurd.

Volgens de Europese Commissie zullen alle creatieve sectoren waaronder de pers maar ook bijvoorbeeld onderzoekers profiteren van de nieuwe regels. Tegenstanders van het verwijderen van materiaal door internetbedrijven spreken van een 'censuurfilter'.