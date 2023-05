AI-pionier verlaat werkgever Google en waarschuwt: ‘Het is angstaanjagend’

Na meer dan tien jaar bij Google aan het werk te zijn geweest, trok de Brit onlangs de deur van dat bedrijf achter zich dicht, naar eigen zeggen om vrijuit - zonder zijn voormalige werkgever te schaden - zijn bezorgdheid te kunnen delen over het feit dat kunstmatige intelligentie de wereld ernstige schade kan toebrengen. Deels heeft hij dan ook spijt van zijn levenswerk, zegt hij in een interview met The New York Times

,,Ik troost mezelf met het excuus dat als ik het niet gedaan had, iemand anders het wel gedaan zou hebben’’, vertelt Geoffrey Hinton (75). Hij heeft zich nu aangesloten bij een groeiende groep critici die stelt dat grote technologiebedrijven het gevaar tegemoet rennen met hun agressieve campagnes om producten te maken op basis van deze software, waar bijvoorbeeld ChatGPT op werkt.

‘Dit is angstaanjagend’

De gevaren van AI kunnen groot zijn: van desinformatie verspreiden tot het wereldwijd in gevaar brengen van banen. Volgens Hinton kan het op termijn zelfs een risico voor de mensheid vormen. Hij geeft geen specifiek voorbeeld. ,,Het is lastig om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het voor slechte dingen gaan gebruiken’’, stelt de pionier, die lang dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen.

In korte tijd hebben AI-systemen van Google en OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT) met behulp van enorme hoeveelheden data echter enorme vooruitgang geboekt. ,,Kijk naar hoe het vijf jaar geleden was en hoe het nu is’’, zegt hij over de technologie. ,,Dat is angstaanjagend.’’ Op sommige vlakken gaan de AI-systemen van Google en OpenAI volgens Hinton nu al de menselijke intelligentie voorbij. ,,Wat er in die systemen gebeurt, is misschien veel beter dan wat er in het brein gebeurt.’’

Chatbotwedloop

Tot vorig jaar was zijn werkgever erg voorzichtig met het uitbrengen van technologie die schade zouden kunnen veroorzaken. Maar nu concurrent Microsoft zoekmachine Bing met een chatbot heeft uitgerust en daarmee in het vaarwater van Google komt, is het uitgelopen op een wedloop. ,,Ik denk niet dat ze dit nog groter moeten maken tot ze zeker weten dat ze het kunnen controleren’’, waarschuwt Hinton.

Hij is bijvoorbeeld bang dat zonder regulering het internet overspoeld wordt met nepbeelden en -teksten. ,,Dat de gemiddelde mens niet meer in staat is om te weten wat wel en niet waar is.’’

Later op Twitter heeft de wetenschapper verklaard dat hij weg is bij Google zodat hij vrijuit kan praten. ‘Niet om mijn ex-werkgever te bekritiseren. Eigenlijk ben ik weggegaan zodat ik kan praten over de gevaren zonder na te hoeven denken over de gevolgen voor Google.’ Hij vervolgt: ‘Google heeft zeer verantwoordelijk gehandeld.’

Google-chef Jeff Dean heeft in een statement gereageerd: ‘We blijven ons inzetten voor een verantwoorde omgang met AI. We leren continu opkomende risico’s te begrijpen terwijl we gedurfd innoveren.’

