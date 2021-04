Acteur onder vuur na verspreiden deepfake-video Mark Rutte: ‘Was van vrouw die op date wilde’

Speelfilmacteur en romanschrijver Lykele Muus (34) is vanmiddag in verlegenheid gebracht nadat hij op Twitter een deepfake-video van demissionair-president Mark Rutte verspreidde en later weer op eigen initiatief verwijderde. ‘Deepfake-filmpjes van Rutte zijn lasterlijk en leiden bovendien alleen maar af van de werkelijkheid, die de laatste weken al ongelofelijk genoeg is.’

Muus stelt dat hij de video van een vrouw genaamd ‘Emily’ heeft gekregen die graag met hem op date wilde. ‘Om mij over te halen stuurde de vrouw in kwestie een filmpje mee. Ik twijfelde of ik het moet delen, want ik wil haar niet shamen. Maar er staat nog iemand op dat filmpje’, twittert de acteur, die onder meer in speelfilms Lucia de B. (2014) en Publieke Werken (2015) heeft gespeeld.

Die ‘iemand’ is niemand minder dan Mark Rutte. Na een korte introductie van de onbekende vrouw verschijnt de VVD-leider ineens in beeld en richt zich direct tot Muus. ,,Ja luister”, begint Rutte zijn betoog. ,,Ik begrijp, Lykele, dat jij twijfelt of ik in dat debat (over de kwestie ‘functie elders’, red.) de waarheid sprak. Dat deed ik overigens wel, en daar gaan we het nog een keer samen over hebben”, geeft Rutte hem mee. Om daaraan snel toe te voegen: ,,Zo kan het dus ook! Gewoon een leuk filmpje opnemen. En mijn advies aan jou: ik zou gewoon met Emily afspreken.”

Verbazing

In meerdere tweets spreekt Muus zijn verbazing uit over het gedrag van Rutte. ‘Leuk dat-ie reclame maakt voor m’n boek, terwijl hij zo druk is met het bedenken van leugens om onder alle affaires uit te komen, maar dat deze man tijd besteedt aan dit soort onzin bewijst ergens wel dat hij alleen maar met zichzelf bezig is en niet doet wat hij zou moeten doen’, stelt de schrijver. ‘Ik heb het verzoek overigens afgewezen en gezegd dat als ik advies nodig zou hebben, zeker op dit gebied, Mark Rutte echt de laatste persoon is waarnaar ik zal luisteren.’

Muus verspreidde een door hem bijgesneden versie van de video op Twitter en kreeg daarop veel reacties binnen. Veel van zijn volgers reageerden net als Muus verbaasd dat de VVD-leider zich op deze manier bemoeit met iemands privéleven. Onderzoek wijst echter uit dat het een deepfake betreft en het filmpje dus door iemand in elkaar geknutseld is.

In een schriftelijke reactie laat Muus weten dat ‘het niet netjes van hem was om de video te delen’. Het komt hem in elk geval op forse kritiek te staan. ‘Wat een lulhannes ben je ook als je zoiets op Twitter gooit. Als je niet wilt daten, zeg dat dan gewoon tegen haar. En niet zeggen dat je ‘niet wilt shamen’ en dan alsnog tof gaan doen over haar rug’, twittert Paul van den Bas.

Muus benadrukt dat hij haar verzoek heeft afgewezen en haar identiteit juist wil beschermen.

Hoe werken deepfakes?

Op sociale media zijn techliefhebbers al enkele jaren in de ban van ‘deepfakes’. Met ingenieuze software is het mogelijk om zonder overdreven veel kennis van techniek, in bewegende beelden gezichten van mensen te verwisselen. De afgelopen tijd verschenen honderden filmpjes online van beroemdheden in zeer expliciete films; vaak zo knullig gefabriceerd dat het duidelijk was dat het om gemanipuleerd beeld ging. Sommige filmpjes waren echter nauwelijks van echt te onderscheiden. De techniek ontwikkelt zich zo snel dat binnenkort waarschijnlijk al niet meer met het blote oog te zien valt wat echt is en wat nep.

Hoe werkt het? Heel simpel gezegd speurt de computer internet af op zoek naar foto’s en filmpjes waarop een beroemdheid een bepaalde gezichtsuitdrukking heeft die overeenkomt met die van de persoon in het originele filmpje. Zo kan ook de mimiek zo realistisch mogelijk worden nagebootst. Nu zijn het nog voornamelijk beroemdheden, van wie via zoekmachines veel beeldmateriaal te vinden is. Maar met de hoeveelheid foto’s en filmpjes die iedereen dagelijks van zichzelf op sociale media slingert, is het binnenkort ongetwijfeld mogelijk zonder veel moeite bijvoorbeeld wraakporno te maken van je ex.

