ACM dwingt Apple tot andere betaaleisen datingapps: ‘Misbruik van machtspositie’

Als Apple de ‘onredelijke’ eisen niet aanpast, moet het bedrijf per week een dwangsom van 5 miljoen euro betalen. De maximale boete kan oplopen tot 50 miljoen euro.

Er zijn verschillende datingsites op de Nederlandse markt die hun diensten via een app aanbieden. Omdat de meeste consumenten een Android-smartphone of een iPhone hebben, maken datingapps vooral gebruik van de Google Play Store en de App Store van Apple. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben moeten datingapps dan ook in deze beide appstores aanwezig zijn. Consumenten willen immers ook consumenten met een ander type smartphone kunnen bereiken.