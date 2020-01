5G, seksspeeltjes en een toiletrol-robot: de heetste trends op de techbeurs van Las Vegas

Nee, echt nieuwe uitvindingen worden al lang niet meer gepresenteerd op de CES, 's werelds belangrijkste techbeurs. Lanceerde ons eigen Philips er in 1970 nog de eerste thuisvideospeler, tegenwoordig onthullen bedrijven hun nieuwste snufjes liever op eigen, veel gehypete shows. Het Apple-effect, zeg maar. Desalniettemin valt er voldoende te genieten op de CES en biedt de beurs een mooi overzicht van alle belangrijkste trends op tech- en elektronicagebied.



170.000 bezoekers uit 160 landen struinen langs duizenden stands van fabrikanten. Ook is er controverse, maar in tegenstelling tot vorig jaar niet vanwege een bekroond seksspeeltje. Dit keer betreft de ophef Ivanka Trump, die een keynotespeech houdt en daarvoor niet al te geschikt wordt geacht. Terug naar waar het om draait: onderstaande is in Las Vegas te verwachten: