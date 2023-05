Zo ziet Dodenherdenking eruit in Steenbergen, Welberg en Dinteloord

Het loopt niet storm voor de Bergse jeugdwie­ler­ron­de op de Gedempte Haven: ‘Goed nadenken over toekomst’

BERGEN OP ZOOM - Opnieuw loopt het niet storm voor de jeugdwielerronde van de Gedempte Haven in Bergen op Zoom. Vooralsnog staat de teller op 55 deelnemers. De organisatie ziet dat aantal graag verdubbelen. ,,Anders moeten we echt goed nadenken over de toekomst.”