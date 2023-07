Zo gaat de tunnel in Nieuw-Vossemeer er uitzien

Pannenkoe­ken­pa­ra­dijs in Bergen op Zoom dicht: ‘Veel te hoge kosten, het gaat gewoon niet langer’

BERGEN OP ZOOM - Het Pannenkoekenparadijs op de Grote Markt in Bergen op Zoom is definitief gesloten. ,,Het was financieel niet langer verantwoord om open te blijven”, stelt Toni van Berkel, die samen met Martin Landa het eethuis runde. Van een faillissement is vooralsnog geen sprake.