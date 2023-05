Zeer weinig animo voor energienoodfonds in Steenbergen

COLUMN Dag van het Naakt Tuinieren? Mij niet gezien!

Tegenwoordig gaat er geen dag voorbij of hij is wel ergens van. Neem februari: een topmaand met zowel de Nationale Pokémondag als Frikandellendag. Was er nog iets op 4 mei? Star Wars-dag uiteraard! En deze eerste zaterdag in mei genieten we van de Internationale Dag van... het Naakt Tuinieren.