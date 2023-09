Vijfde editie bierproeverij in Steenbergen: ‘Ik verwacht dat we vanavond kacheltje naar huis gaan’

Bodemvond­sten en foto’s te zien van Stadsarche­o­lo­gen Steenber­gen

STEENBERGEN - De Stadsarcheologen Steenbergen zetten zondag tijdens Open Monumentendag hun expositie- en werkruimte open in het voormalige noodslachthuis aan het Doornedijkje. In het gemeentelijk monument is een uitgebreide verzameling bodemvondsten te zien.