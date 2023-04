Vestingloop Steenbergen ook dit jaar populair: bijna achthonderd deelnemers

Juichend komt Susan Simons over de streep op de Markt, in het gezelschap van haar 4-jarige dochtertje Ine. Haar andere kindje Lore is al eerder gefinisht. Lore vond de kilometerloop door het hart van vestingstad Steenbergen helemaal niet zwaar of koud. ,,Het was leuk.” Steenbergse Susan neemt als het even kan altijd deel aan sportevenementen in haar woonplaats. ,,Deze medailles komen naast die van de dikke bandenrace.”