Verdachten dachten veilig te chatten als Akela en Winnie de Poeh: rechtbank trapt giga-drugszaak in West-Brabant af

Eerste keer open dag voor Decorbouw: ‘Laten zien hoe mooi we hier zitten’

BERGEN OP ZOOM - Sinds ruim twee jaar is de stichting Decorbouw in het Eventum aan de Dr. Ir. van Veenweg gevestigd. ,,Een prachtige ruimte”, vindt Ferd Quik. ,,Dat willen we nu eens aan de Bergenaren laten zien.” Op 13 mei houden ze een open dag.