Verbouwschets gemeentehuis Steenbergen illustreert muur tussen college en gemeenteraad

tweede klasse c Opluchting bij JEKA en Victoria'03, strijdbaar Gastel moet de nacompeti­tie in

Zowel boven- als onderin de rangschikking was er zondagmiddag nog volop te winnen of verliezen in 2C. Roosendaal had een waterkans op nacompetitie, maar greep daar ondanks een knappe 0-0 bij RBC naast. Onderin wonnen JEKA en Victoria'03, en verzekerden zich daarmee van nog een jaar tweede klasse. Gastel en Virtus moeten proberen het vege lijf te redden via de nacompetitie.