Vandaag lekker weer in Steenbergen

Eerste klasse B Gedegra­deerd Dosko is blij dat het seizoen erop zit: ‘Als je nergens meer om speelt, ben je er wel klaar mee’

Nadat enkele weken geleden al bekend was geworden dat Dosko volgend seizoen in de tweede klasse verder moet, liep de ploeg uit Bergen op Zoom op de laatste benen. In de seizoensafsluiter tegen Sarto werd met 0-3 verloren. ,,Als je nergens meer om speelt, ben je er wel klaar mee.”