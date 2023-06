Vandaag kans op bewolkte dag in Steenbergen

Definitie­ve uitspraak over megaturbi­nes in Dinteloord uitgesteld door kemphaan

DINTELOORD - Er is nog geen definitieve uitspraak over de natuurvergunning van windpark Karolinapolder in Dinteloord. Omdat de provincie een extra onderzoek naar de gevolgen voor een aantal vogelsoorten op het laatste moment inleverde, moeten de andere partijen daar nog op kunnen reageren.