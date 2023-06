Twaalf schapen doodgereden op A4 bij Dinteloord, één auto betrokken bij botsing

DINTELOORD - Op de A4 bij Dinteloord zijn maandag aan het begin van de avond twaalf schapen doodgereden. Zij hoorden bij een kudde van in totaal dertig dieren die aan het eind van de middag is uitgebroken in de omgeving. Een politiewoordvoerder spreekt van een ‘triest verhaal’ en geeft aan dat bij de botsing één auto betrokken was.