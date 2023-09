Jos (68) heeft straks eindelijk een tochtvrije flat en blij dat ze is: ‘Ze hebben zelfs mijn bankstel verplaatst’

BERGEN OP ZOOM - Bijna twee weken heeft ze in de rommel gezeten. Maar echt last heeft Jos de Ruijter, bewoner van de seniorenflat aan de Bergse Plejadenlaan, niet gehad van de grootschalige renovatie die nog in volle gang is. ,,Je hoeft zelf helemaal niets te doen. Die mannen doen werkelijk alles.”