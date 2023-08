Stichting Sirene en Behoud Leefbaarheid Dinteloord in hoger beroep tegen ‘megamolens’

indebuurt.nl Hermans De Duvel en z'n Ouwe Moer sluit: 'Er is niks aan te doen'

Van antieke loopauto tot theelepel: je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het bij antiek- en curiosawinkel De Duvel en z’n Ouwe Moer in de Bergse Steenbergsestraat. Maar per 1 oktober 2023 komt aan dat rondstruinen naar verborgen schatten een einde: de winkel sluit. “Na vele jaren zeggen we nu gedag.”