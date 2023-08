Stichting Sirene en Behoud Leefbaarheid Dinteloord in blijven strijden tegen ‘megamolens’

KinderVa­kan­tie­Club groeit als kool in de jungle van Kruisland: ‘Het slaat heel erg aan’

KRUISLAND - Met een kwart meer kinderen dan in 2022 ontpopt KinderVakantieClub Kruisland zich tot een blijvertje. ,,De jeugd en de mensen in het dorp vinden het leuk en we zijn goedkoper dan de kinderopvang”, lacht organisator Lars Heeren.