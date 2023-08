Steenbergenaar (36) aangehouden voor grootschalige drugshandel en witwassen

Moord in theehuis Bergen op Zoom in oktober voor de rechter

BREDA/BERGEN OP ZOOM - De moord op Yilmaz Yeral in Bergen op Zoom in 2021 wordt op 10 oktober voor de rechtbank van Breda behandeld. Dat is twee jaar nadat de 55-jarige man uit de Turkse gemeenschap in theehuis De Theepot werd doodgeschoten.