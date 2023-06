Steenbergen eindigt 2022 met flink overschot: 360.000 euro

Gastschrijver Kroonjuwe­len uit Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - We gaan terug naar het jaar 1953. Ik speelde bij hockeyclub Tempo en mocht wel eens mee doen met het eerste team. Niet omdat ik zo goed was, maar omdat het soms een hele toer was om elf spelers, in de winter, bij elkaar te krijgen.