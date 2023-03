Schuurfeest Steenbergen is één groot familiefestijn: ‘Ouderwets feesten met bekende gezichten’

Voor voorzitter Dico Kardux van KPJ Steenbergen betekende het schuurfeest weer lekker ouderwets feestvieren. ,,Maar een echt schuurfeest als dit kom je bijna niet meer tegen”, vertelt de 21-jarige Steenbergenaar. ,,Tegenwoordig worden ze vaak in tenten gehouden. Dat kan je eigenlijk geen schuurfeest meer noemen.”

Flinke boete

Het schuurfeest was altijd 16+, maar dat mag niet meer van de gemeente Steenbergen, legt Kardux uit ,,We kregen een paar jaar geleden een flinke boete, dus dat risico willen we niet nog een keer lopen. Voortaan zijn alleen 18+-jongeren toegestaan.”