Demi werd moeder op haar 17e: 'Heel heftig, maar blij met waar ik nu sta'

BERGEN OP ZOOM - Tijdens haar eindexamens ontdekte Demi van der Burg (24) uit Bergen op Zoom dat ze zwanger was. Ze slaagde tóch en vond op jonge leeftijd haar weg in het moederschap – al was die soms hobbelig. Inmiddels is ze samen met dochtertje Tess (6) enorm trots op waar ze staat. ,,Je kunt alles bereiken wat je wilt, als je er maar voor gaat.”