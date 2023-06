Overwegend bewolkt weer in Steenbergen vanmiddag en vanavond

Minister over Stella Maris: ‘Hulde, maar je gunt arbeidsmi­gran­ten ook privéka­mers’

WELBERG - De arbeidsmigranten die in pension Stella Maris in Welberg verblijven, keken woensdagmiddag even vreemd op van een horde mensen in pak. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde zien hoe zij erbij zitten.