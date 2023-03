Ouderen en kinderen eten samen pannenkoeken

DINTELOORD - De Petrus en Paulus school leek gisteren tussen 12.00 en 14.30 uur net een bijenkorf. Het was Nationale Pannenkoekdag en dus eten de leerlingen, samen met zo’n vijfentwintig ouderen, gezellig pannenkoeken.

Rien van Zundert, voorzitter KBO Dinteloord, was blij met dit initiatief, dat voor henzelf ook een nieuwe activiteit is. ,,We willen ouderen en jongeren op verschillende manieren bij elkaar brengen.” Susanne Kok, directeur van de basisschool, reageerde meteen enthousiast toen ze werd benaderd. ,,Kinderen en ouderen zijn altijd een mooie combinatie. Ze delen veel. Zo vinden beide groepen bijvoorbeeld bingo spelen erg leuk.”

Vijftig pakken pannenkoekmeel

De plaatselijke supermarkt schonk vijftig pakken pannenkoekmeel, die zijn gisterochtend allemaal opgebakken en in grote stapels naar school gebracht. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen; de ouders, samen met kinderen uit groep acht, maar ook een aantal leden van de KBO. In de kantine worden de senioren met zichtbaar plezier bediend door zeventien, voor deze gelegenheid extra mooi geklede, kinderen uit groep acht. De senioren en leerlingen laten zich deze bijzondere lunch goed smaken. De overige leerlingen eten de pannenkoeken in hun klaslokaal. Na het eten mogen de ouderen voor een spelletje bingo naar die lokalen.

Niet alleen de aanwezige ouderen zijn enthousiast, ook de schooldirecteur en KBO. ,,Deze activiteit houden we erin.” En hier blijft het niet bij. Tot grote vreugde van de aanwezige vertegenwoordiging namens het KBO-bestuur maakt Kok bekend, dat de opbrengst van de Paassponsorloop dit jaar voor KBO is. In ruil daarvoor hoopt Kok dat enkele ouderen enthousiast worden voor het meehelpen op school. Bijvoorbeeld om voorleesoma te worden.

Volledig scherm Jong en oud genieten van de zelfgebakken pannenkoeken. © Pix4Profs/Marina Popova