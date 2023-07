Negen maanden cel geëist voor misbruik stiefdochtertjes

Avondrit te paard langs de mooiste plekjes: ‘Hiermee laten we zien dat mennen leuk is’

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - De Wouwse Aanspanning, een menvereniging die volgend jaar 30 jaar bestaat, deed afgelopen zaterdag een avondrit om aandacht te vragen voor de toekomst van de club en het mennen. ,,Het is triest, want als we zo doorgaan, zal de vereniging verdwijnen, en dat zou zonde zijn.’’