Leerlingen 't Rijks ontwerpen speelbeleving voor In4Outdoor

De Kwestie Geweld in regio tussen ‘narcostaat’ en ‘het valt wel mee’, reageren lezers op De Kwestie

Is onze regio een speeltuin voor criminelen, zoals burgemeester Han van Midden van Roosendaal onlangs zijn hart luchtte? Drugs, geweld, bedreigingen zijn het gevolg. ,,Nederland is een narcostaat”, vindt een lezer. Een ander meent dat het wel meevalt. ,,Hier in Vrachelen in Oosterhout merken mijn man en ik er niks van.”