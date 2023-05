Jack (53) teelt pioenrozen: 'Ze hebben zorg en liefde nodig’

Van Tineke Schouten tot Urbanus en van Willie Wartaal tot The Kik: dit is het programma van De Maagd

BERGEN OP ZOOM - Het huidige theaterseizoen is nog bezig, maar het nieuwe staat al in de steigers. Cabaretvoorstelling voeren opnieuw de boventoon in het programma van theater De Maagd. Met grote namen als Javier Guzman, Tineke Schouten en Richard Groenendijk.