In de gemeente Steenbergen zijn de auto's gemiddeld 13 jaar oud

De storm zwijgt, de zon schijnt: prima start voor zomerker­mis Steenber­gen

STEENBERGEN - Kort na de start van de kermis zit de Parajump al vol en gaat de attractie de lucht in. De jongens zwaaien naar hun vriendjes beneden, de meiden gillen, het plezier is groot. Lyon Clarijs en Milan Tawrek lachen even later stoer. Nee, misselijk zijn ze niet geworden. ,,Bij het begin is het even raar in je buik.”