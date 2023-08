Dorpsker­mis is levensvat­baar, maar er moet wel iets stáán: ‘Voor een draaimolen en suikerspin komen de mensen niet meer’

Vroeger liep het hele dorp uit als het kermis was. Maar tegenwoordig moeten we ook naar pretparken, festivals en zwemparadijzen. Is de dorpskermis nog wel levensvatbaar? ,,Je moet opletten en je aanpassen.”