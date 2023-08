verslaggever op visite Eenzaam­heid gaat niet met zomervakan­tie: ‘Na het eten ligt er een lange lege avond voor mij’

NIEUW-VOSSEMEER - Cees van Geel (85) stond altijd tussen de mensen. Maar toen zijn vrouw Loes ernstig ziek werd, gooide Cees abrupt alles aan de kant. Dag in dag uit zorgde hij voor Loes. Sinds haar overlijden is het stil in Cees’ leven. ,,Als ik rond zessen heb gegeten, is de zomeravond nog heel lang.”