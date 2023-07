Erna en Janine wonen samen met 31 dalmatiërs in Steenbergen: 'Ze lachen als ze blij zijn’

Kinderva­kan­tie­Week: ‘Bij ons in Oud Gastel hoef je al dertig jaar niet alleen te zijn’

OUD GASTEL - Wanneer je het voorrecht hebt om als kind op te groeien in Oud Gastel, dan tref je het. Zelfs in de zomervakantie word je niet vergeten. Al ruim dertig jaar. Want de KPJ verzorgt weer een knaller van een KindervakantieWeek.