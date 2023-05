Erepenning voor Steenbergs muzikaal boegbeeld Walter Siol

met video Kaasdieven slaan weer toe bij kaasmake­rij in Fijnaart en stelen hele voorraad: ‘Wij zijn lamgesla­gen en zeer verdrietig’

FIJNAART - Kaasmakerij Torenpolderkaas op de Oude Appelaarsedijk in Fijnaart is maandagnacht opnieuw het doelwit geworden van een slinkse diefstal, zo meldt het bedrijf dinsdagavond via Facebook. ‘Ondanks verscherpte beveiliging en extra sloten zijn wij weer slachtoffer geworden van een brute roof.’