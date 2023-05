Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

Terug op zijn geboorte­grond in Oud-Vossemeer schreef Erik Solvanger zijn vierde dichtbun­del

Reizen en dokter en dichter worden dát wilde Erik, en weg van zijn geboortegrond in Oud-Vossemeer. Maar hij is terug op Tholen en is nu ook akkerbouwer. De dokter, boer en dichter schreef in Zeeland zijn vierde dichtbundel.